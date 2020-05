Wielkie otwarcie Be Happy Museum w Poznaniu. Sprawdziliśmy, jak jest w środku „świątyni” Instagrama i TikToka. Obejrzyj nasze zdjęcia!

Ba Happy Museum w Poznaniu zostało otwarte w piątek, 29 maja. Mieści się w Galerii Malta i ma być jedną z głównych atrakcji centrum handlowego. Twórcy nazywają to miejsce "muzeum szczęścia i iluzji" - wszystko przez dość abstrakcyjny wystrój. W Be Happy Museum robienie zdjęć jest nie tylko dozwolone, ale i wręcz - wskazane. To prawdziwa "świątynia" dla miłośników TikToka i Instagrama, a także dla wszystkich innych, którzy lubią robić sobie oryginalne zdjęcia i poszukują do tego scenerii.

Be Happy Museum - co to jest?

- Be Happy Museum to miejsce, gdzie marzenia się spełniają a wyobraźnia zamienia się w słodkie i kolorowe doznania. To miejsce, gdzie iluzja wprawia w osłupienie i rozbawia do łez - tak reklamują atrakcję jej twórcy. W Polsce mają już swoje muzea w dwóch innych miejscach - w Zakopanem i Szczecinie.