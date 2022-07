Wielkie wietrzenie szaf ponownie w Poznaniu! Największa i najstarsza tego typu akcja w Polsce

Plenerowy Babi Targ przed Posnanią

Najstarsza i największa akcja wietrzenia szaf ponownie w Poznaniu. To okazja, aby odświeżyć swoją garderobę na Plenerowym Babim Targu, który odbędzie się 10 lipca na placu przed Posnanią, przy charakterystycznej rzeźbie Lucie. Zorganizowane zostaną też warsztaty do strefy malucha. W trakcie wydarzenia będzie można dołożyć cegiełkę do zbiórki ubrań dla Punktu przy Ratajczaka 20, który wspiera osoby z Ukrainy, szukające w Polsce schronienia.

Babi Targ to doskonała okazja, by za niewielkie pieniądze upolować niepowtarzalne ubrania i wyjątkową biżuterię oraz świetna alternatywa dla wszystkich, którzy zamiłowanie do mody łączą z ekologicznym stylem życia. Ubranie zyskuje drugie życie. Bilety dla wystawiających są jeszcze dostępne na stronie online. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.