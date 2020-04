Wielkopolscy policjanci wystawiają mandaty za brak maseczek? Sprawdziliśmy

zobacz galerię (4 zdjęcia) Policjanci w Polsce sprawdzają, czy wszyscy, zgodnie z rządowym rozporządzeniem, noszą maseczki ochronne lub w inny sposób zasłaniają usta i nos. Czy w Wielkopolsce wystawiono pierwsze mandaty? Szymon Starnawski - zdjęcie ilustracyjne zobacz galerię (4 zdjęcia)

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Wielkopolski przestrzegają nakazu zasłaniania nosa i ust nałożonego przez rząd. Obowiązuje on od 16 kwietnia. Policjanci sprawdzają, czy wszyscy noszą maseczki lub inną tego typu osłonę. - Nie podejmowaliśmy interwencji, bo widzimy, że nie ma takiej potrzeby. Ludzie chodzą w maseczkach. Jedyne nasze działania to te edukacyjne - podkreśla rzecznik wielkopolskiej policji.