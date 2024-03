Wielkopolscy rolnicy blokują drogi w regionie! Sprawdź, gdzie czekają kierowców największe utrudnienia w ruchu. Zapraszamy na relację!

Trwa protest rolników z powiatu śremskiego. Zablokowali DW434 pod Śremem

Katarzyna Baksalary

Do tej pory protesty, w których brali udział rolnicy z powiatu śremskiego, odbywały się m.in. przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu oraz w Warszawie. Tym razem jednak postanowiono o zablokowaniu obwodnicy Śremu, czyli DW434. Jak wyjaśnił w rozmowie z nami koordynator protestu Miron Stępa, potrwa on do godziny 18.00.