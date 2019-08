Wielkopolska: Będzie epidemia odry? Kolejny wzrost zachorowań na odrę w całym kraju

Rośnie liczba zachorowań na odrę w Poznaniu i w całym regionie. Chorują jak dzieci tak i dorośli. Archiwum

- Na przestrzeni kilku lat nastąpił znaczny wzrost zachorowań na odrę. W Wielkopolsce do końca lipca 2019 r. odnotowano 81 podejrzeń zachorowań, z których potwierdzono 49. Dwa są nadal w toku prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego - mówi dr Jadwiga Kuczma-Napierał, specjalista epidemiolog z Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Od początku roku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zgłoszono 49 zachorowań na odrę. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Najczęściej chorują dorośli. Od 1 stycznia do 31 lipca służby sanitarne zanotowały w Polsce 1338 przypadków odry. To prawie 4 razy więcej niż w 2018 r.