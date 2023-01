Wielkopolska na ferie z dziećmi. Pomysły na atrakcje i zabawę w Poznaniu i okolicach dla całej rodziny

Kiedy są ferie zimowe w Wielkopolsce?

Ferie zimowe 2023 dla uczniów z Wielkopolski zaczynają się w poniedziałek 30 stycznia i trwają przez dwa tygodnie, do 12 lutego.

Okres ferii zimowych to najlepsza pora, by pokazać dzieciom najciekawsze atrakcje Poznania i całej Wielkopolski. Oczywiście, nie wszystkie miejsca, które przyciągają turystów, podobają się zawsze dzieciom. Jeśli zastanawiacie się, gdzie warto wybrać się z pociechami na wycieczkę w czasie ferii zimowych, by się nie nudziły, mamy dla Was gotowy zestaw pomysłów.

W galerii poniżej znajdziecie 9 ciekawych atrakcji Wielkopolski w sam raz na wycieczkę z dziećmi w ferie zimowe.

Termy Maltańskie to jeden z największych parków wodnych w całym kraju. Lukasz Gdak / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Czytaj też: Kraków: atrakcje dla dzieci na ferie 2023, czyli zima w mieście bez nudy. Gotowe pomysły na zimowy wypoczynek i zabawę dla całej rodziny