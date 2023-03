Wielkopolska na weekend: 15 nietypowych atrakcji w lasach i parkach blisko Poznania. Megality czy przejażdżka drezyną? Wybór jest spory

Łazienki Obornickie to rozległy park, założony ok. 1940 r. Od 2012 r. jest stale rozbudowywany, tak że dziś przyciąga turystów bogatą ofertą atrakcji i sprzętów rekreacyjnych. Jest tu wiele ścieżek spacerowych i rowerowych, pergoli, do tego dwa punkty widokowe i piaszczysta plaża nad rzeką Wełną. W okolicach parku można czasem spotkać sarny, i to nie byle jakie, ale albinosy – prawdziwa gratka dla amatorów obserwacji rzadkich zwierząt. Zdjęcie na licencji CC BY-SA. 3.0.

MOs810, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0