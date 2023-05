Wielkopolska. Oto powiaty w regionie z najgorzej wykształconymi mieszkańcami

Jak podaje GUS, pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w latach 2011-2021 jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności.

- W 2021 roku odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wyniósł 55,5 procent (w 2011 roku - 48,5 procent), to jest wzrósł o 7 punktów procentowych. Najbardziej dynamiczny wzrost (ponad 30 procent) został odnotowany w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 17,1 procent w 2011 roku do 23,1 procent w 2021 roku (wzrost o 6 punktów procentowych) wśród ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej - czytamy w raporcie GUS.