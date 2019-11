Wielkopolska rozwija skrzydła - dzięki wsparciu infrastruktury w sektorze nauki

Spójrzmy zatem, jakie korzyści odniesie Wielkopolska. Politechnika Poznańska skieruje wsparcie na inwestycje związane z lotniskiem w Kąkolewie koło Grodziska Wielkopolskiego. To siedziba Aeroklubu Poznańskiego i Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej, która stanie się bazą naukową, a która nie tylko będzie kształcić pilotów, ale także poprowadzi działania z dziedziny badań i rozwoju. Co więcej, jej badania mają nawet sięgać technologii kosmicznych!

Umowę o przekazaniu środków unijnych podpisano w ubiegły wtorek, 26 listopada: Marek Woźniak, marszałek województwa i prof. dr. hab. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podpisali dokument mówiący o dofinansowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kwotą 13 mln złotych projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Dofinansowanie pochodzi z WRPO 2014+. W sumie projekt wart jest około 22 mln złotych, a jego partnerami są także Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe), Aeroklub Poznański i Andrzej Szymański – firma „Lars”. Co ważne – do tej pory Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki, w łącznej kwocie wynoszącej ponad 52,5 mln złotych.

Dofinansowanie pozwoli podjąć inwestycje związane z badaniami Politechniki Poznańskiej i PCSS dotyczącymi statków powietrznych bezzałogowych (m.in. dronów) i załogowych, z laboratorium badawczo – rozwojowym, a także z działaniami w sferze bezpieczeństwa i ochrony funkcjonowania lotniska. Lotnisko w Kąkolewie ma być wyposażone w infrastrukturę badawczą dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitoro- wania, nadzoru, czy neutralizacji zdarzeń lotniczych i katastrof. Zwiększy to znacznie jej możliwości, choć już teraz rektor Tomasz Łodygowski mówi, że nie ma w Polsce lepszych lotnisk dostępnych do szkolenia, przypominając, że lotnisko ma długi aż na 2,3 tys. metrów pas startowy.

- To wyjątkowy projekt, niestandardowy, wnoszący do przestrzeni Wielkopolski nowy powiew – mówi marszałek Marek Woźniak. - W strategii rozwoju województwa rozwój innowacyjności jest wyzwaniem, a projekt Politechniki Poznańskiej zmierza właśnie w tym kierunku. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć jego realizację tak dużą kwotą, bo aż 13 mln złotych. Takie przedsięwzięcia wpisują się także w cele rozwojowe, ktore wytycza nam Unia Europejska.

Uczelnie, ośrodki badawcze i konsorcja naukowo - przemysłowe, które planują realizować podobne nowatorskie pomysły, mogą już składać wnioski w ramach kolejnego konkursu z Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup aparatury badawczej, a także na budowę lub przebudowę ośrodków naukowych. Dotacje zostaną przyznane pod warunkiem, że zgłaszane projekty będą wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje. Pula dostępnych środków to 50 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2020 r. Dokumentację w wersji papierowej można składać w Punkcie Naboru Wniosków, w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ponadto wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić drogą elektroniczną i wysłać za pośrednictwem strony lsi.wielkopolskie.pl

Podnoszą kwalifikacje

Blisko 32,5 mln złotych dofinansowania otrzyma sześć projektów w ramach WRPO 2014+ z Poddziałania 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych”. Projekty te wspierają osoby aktywne zawodowo, w szczególności w wieku 25-64 lat (o niskich kompetencjach i kwalifikac- jach i/lub 50+), które same zgłaszają do operatora (a nie do pracodawcy) potrzebę podniesienia kwalifikacji. Wielkopolska jest drugim w kraju regionem z takim mechanizmem. W projektach uczestniczą 6783 osoby.

Będą one realizowane przez dwa lata w następujących subregionach: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim i Poznaniu.

