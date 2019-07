"Wielkopolska z tradycją” – wydajemy niezwykły album o folklorze

Pielęgnowane przez zespoły folklorystyczne tańce i śpiewy regionalne, gwara, zwyczaje, tradycyjna kuchnia. Drewniane kościółki, wiatraki, zagrody i chłopskie chałupy. Wszystko, co w kulturze zostało po Biskupianach, Bambrach, Dzierżakach, Mazurach wieleńskich, Krajkniakach, Taśtakach czy Kaliszakach, często po drodze przenikając się i wzajemnie inspirując. Wielkopolska tradycja i kultura ludowa. To, co w niej najpiękniejsze, pokażemy w niezwykłym albumie.

Wielkopolska tradycja jest najczęściej z estymą pielęgnowana, od pokoleń zadbana i dokładnie udokumentowana. To nasza duma. Nie bez przyczyny – regiony Polski, które mogą się pochwalić tak bogatym i niepowtarzalnym folklorem, można policzyć na palcach jednej ręki. Zachęceni sukcesem trzech poprzednich albumów („Kulinarne podróże po Wielkopolsce”, „Kulinarne podróże po Wielkopolsce. Wielkanoc”, „Kronika OSP – Wielkopolska”), postanowiliśmy przygotować niezwykłe wydawnictwo, które pomoże w szerzeniu wiedzy o tradycji i folklorze Wielkopolski. Pokażemy w nim wszystko to, co Wielkopolanie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie, a z czego jesteśmy – niezmiennie, od lat – dumni. Czego mogą się spodziewać Czytelnicy?

W albumie pokażemy tradycyjne stroje wielkopolskie w różnych odmianach – samych nakryć głowy, czepców i kopek zachowało się tyle, że można by nimi obdzielić kilka regionów. Pokażemy instrumenty muzyczne, na które bardzo trudno trafić w innych częściach kraju – dudy oraz ich odmiany: kozioł i siesieńki. A skoro instrumenty, to i tańce. Tych charakterystycznych dla Wielkopolski też oczywiście nie brakuje: wiwaty, przodki, chodzone.

Unikalnymi tradycjami i niepowtarzalnym folklorem mogą się w Wielkopolsce pochwalić nawet małe obszary – często pojedyncze gminy. Stąd wybór partnerów, którzy wspierają wydanie „Wielkopolski z tradycją”. Nawiązaliśmy współpracę z gminami, które naprawdę mają się czym pochwalić i którym zależy, żeby o ich folklorystycznych skarbach pamiętano w całej Wielkopolsce. Partnerami albumu „Wielkopolska z tradycją” zostałydotychczas samorządy: miasto Chodzież, gmina Chodzież, Wysoka, Jastrowie, Wieleń, Miasteczko Krajeńskie, Mikstat, Blizanów, Przygodzice oraz gmina Wągrowiec.

Książka w sprzedaży pojawi się jesienią – dostępna będzie w Biurze Reklamy Polskapress w Poznaniu oraz w naszych oddziałach w Wielkopolsce.