Wielkopolski Lekarz z Sercem 2024. Znamy lekarzy, którzy cieszą się uznaniem innych. Zobacz zdjęcia z gali konkursu!

Historia konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem”

Konkurs „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi” powstał w 2017 roku. Jest to inicjatywa mająca na celu uhonorowanie lekarzy związanych z Wielkopolską, którzy w swojej pracy zawodowej angażują się w działania o charakterze charytatywnym i prospołecznym. Laureaci konkursu to osoby, które cieszą się autorytetem w środowisku lekarskim oraz lokalnym i swoją postawą mobilizują innych do działania.