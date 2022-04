Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka gotowe na przyjęcie małych pacjentów. Zobacz zdjęcia, jak wygląda najnowocześniejszy szpital dziecięcy

Długo wyczekiwany najnowocześniejszy szpital dziecięcy wreszcie otwiera się dla małych pacjentów. Na miejscu działa już administracja, a w poniedziałek, 11 kwietnia nastąpi przeniesienie poradni z dotychczasowych lokalizacji SZOZ Nad Matką i Dzieckiem. W kolejnych dniach przeprowadzki rozpoczną poszczególne oddziały. W nowym szpitalu pacjenci mogą liczyć na dużo lepsze warunki. W placówce znajdą się łącznie 354 łóżka, każdy pacjent będzie przebywał w jednoosobowej sali z prywatną łazienką. Dodatkowo w Centrum mieści się pięć nowoczesnych sal operacyjnych z innowacyjnym sprzętem. Co więcej, w nowym szpitalu zastosowano wiele nowości technologicznych, które ułatwią pracę personelu - to m.in. poczta pneumatyczna czy apteka-robot, który automatycznie będzie rozdzielał leki dla pacjentów. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, to także Szpitalny Oddział Ratunkowy przeznaczony wyłącznie dla najmłodszych pacjentów. Całość dopełniają malowidła na ścianach i dekoracje z motywem zwierzęcym, które z pewnością umilą pobyt dziecka w szpitalu. Zobacz w galerii, jak wygląda szpital gotowy na przyjęcie pacjentów. Przejdź dalej -->

Adam Jastrzębowski