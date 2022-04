Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu ma już pierwszego pacjenta. To 17-miesięczna Lia. Zobacz zdjęcia

- To Lia. Ma 17 miesięcy. Jest wcześniakiem, to jej kolejna wizyta u kardiologa. Jest pod opieką naszej poradni od urodzenia. Osobiście przywitała ją Izabela Marciniak – dyrektor naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - informuje Urszula Łaszyńska, rzecznik prasowa zdrowotnej placówki.

W poniedziałek, 11 kwietnia przenoszą się do nowego centrum dwa oddziały szpitalne, które mieszczą się aktualnie przy ul. Nowowiejskiego. To Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Dzieci Młodszych. Izba Przyjęć i oddziały, które mieszczą się w przy ul. Krysiewicza, będą jeszcze działać w starej lokalizacji do 28 kwietnia.