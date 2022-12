Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Filharmonia Poznańska oficjalnie przekazane. Koszt ich nowych siedzib to ponad pół miliarda! Maciej Szymkowiak

We wtorek, 27 grudnia, czyli w 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego doszło do podpisania umów w sprawie przekazania instytucji kultury pomiędzy województwem wielkopolskim a Poznaniem. Oznacza to, że formalnie za Filharmonię Poznańską odpowiadać będzie teraz magistrat Poznania, a za Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu samorząd wojewódzki.