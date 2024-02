Wiemy, kiedy pręgierz wróci na Stary Rynek w Poznaniu. Kiedyś przywiązywano tam skazanych

Montaż pręgierza na dawnym miejscu planowany jest w drugiej połowie lutego. Obecnie pod nadzorem konserwatora zabytków przechodzi on renowację i czyszczenie.

- Z uwagi na prace na Starym Rynku pręgierz został zdemontowany, by nie było ryzyka uszkodzeń. Inwestycja była idealną okazją do sprawdzenia stanu figury. Weryfikacja wykazała drobne uszkodzenia w postaci ubytków, złuszczeń i otarć. Z tych względów zapadła decyzja o renowacji samej figury, jak i postumentu. Wykonawca prac na Starym Rynku wzmocni także posadowienie pręgierza, gdyż waga wszystkich elementów kamiennych to około 15 ton – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, cytowany w komunikacie.