Wigilia Caritas na MTP w Poznaniu: Trwają przygotowania do wigilii dla potrzebujących. Może ich być aż 1400

Od piątku, 20 grudnia na MTP trwają przygotowania do wigilii Caritas. Wolontariusze ze szkół oraz z Centrum Wolontariatu Caritas przygotowują halę w pawilonie numer 2 do tradycyjnego spotkania dla ubogich, które odbędzie się na MTP już po raz dziesiąty.

- Nie namawiamy nigdy uczniów do pomocy w tym wydarzeniu. To osoby, które chcą się zaangażować i tutaj być - dodaje.

- To dla nas niezwykła okazja, by pomagać bezinteresownie innym. Jesteśmy tutaj dzisiaj, będziemy jeszcze w poniedziałek i we wtorek. Przygotowujemy całą halę. Chcemy to robić, ponieważ dla nas ważne są zwykłe uśmiechy i słowo ,,dziękuję" od tych ludzi, którzy przyjdą - mówi Laura, uczennica XI LO w Poznaniu.

- Jestem tutaj po raz trzeci. Ta pomoc jaką niesiemy i wdzięczność ludzi, którym pomagamy jest dla mnie największym prezentem na święta - dodaje Mateusz, uczeń XI LO.

W tym roku w zabezpieczeniu wigilii pomogą żołnierze z armii amerykańskiej stacjonujący w Poznaniu.

