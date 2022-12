Wigilia polskich piłkarzy. Lewandowski w Polsce, Krychowiak wybrał się na pustynię

Grzegorz Krychowiak zwiedza pustynną Arabię Saudyjską

Po raz pierwszy w życiu Krychowiak spędza święta Bożego Narodzenia w Arabii Saudyjskiej. Może i tak nie chciał, ale musiał, bo bezpośrednio po mundialu wypełnia obowiązki klubowe. Jeszcze przedwczoraj zagrał dla Al-Shabab w tamtejszym Pucharze Króla. Wypadł... koszmarnie, marnując próbę w konkursie rzutów karnych, przez co jego zespół odpadł z rozgrywek. Dzisiaj Krycha przesłał fanom pozdrowienia z pustynnej atrakcji turystycznej Saudyjczyków, czyli miejsca zwanego Edge of the World.

- Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, mnóstwo uśmiechu i spełnienia marzeń - napisał na swoich kontach społecznościowych Krychowiak. Razem z nim święta w Arabii spędza jego żona, Celia, prezentująca wcześniej zdjęcia ze stolicy kraju.