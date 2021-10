Wilki są już wszędzie. Tak wynika z analiz mobilnej aplikacji stowarzyszenia „Matecznik”

Aplikacja mobilna powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku. Działaczom udało się nakłonić do udziału wiele instytucji, takich jak Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i naukowców z Państwowej Akademii Nauk. Zaangażowani są także pracownicy m.in. nadleśnictw znajdujących się w obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku czyli m.in. – Bytów, Miastko, Dretyń, Trzebielino, Niedźwiady, Człuchów, Czarne Człuchowskie, Sławno i Ustka.

- Aplikację rozdają uczestnicy tego projektu. Konkretny człowiek instalują ją sobie w telefonie i będąc w terenie przy spotkaniu wilka, śladów jego bytowania, znalezienia tropów, odchodów, sierści, ofiar, rejestruje miejsce. Na tej podstawie, może nie oszacujemy liczby wilków, ale udowodnimy, że istnieją i bytują już wszędzie. Praktycznie nie ma skrawka Polski, gdzie ich nie ma. Wilków jest coraz więcej, czego skrajni ochroniarze nie chcą przyjąć do wiadomości – mówi Stanisław Jachowski ze Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku i dodaje, że to pierwszy etap badań nad wilkami, jakie organizacja zamierza prowadzić w przyszłości. - Teraz rejestrujemy, gdzie wilki są. Potem można przystąpić do ich liczenia – zaznacza.