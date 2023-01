Willa bossa mafii pruszkowskiej pod Warszawą. Dom Pershinga w Ożarowie Mazowieckim

W Ożarowie Mazowieckim, kilkanaście kilometrów od Warszawy, wciąż stoi dom Andrzeja K. znanego również jako „Pershing”. Przestępca, jeden z liderów grupy ożarowskiej i mafii pruszkowskiej, w swoim rodzinnym mieście spędzał dużo czasu. Na wejściu miał widnieć napis umieszczony na kamiennej płycie: „Nikogo nie ma w domu. Nie niszczyć. Pershing”

„Pershing” oficjalnie od 1983 roku bezrobotny, wybudował willę z prywatnym kortem tenisowym i basenem. Mieści się – do dziś – w Ożarowie Mazowieckim. Wybraliśmy się w to miejsce, by zobaczyć jak wygląda. Potężna działka o powierzchni 1,7 tys. mkw. jest częściowo zasłonięta przez bujną roślinność. Dom podupadł, choć wciąż widać, że w latach 90. był elegancki. Wrażenie robi rozległy taras z kolumnami ciągnący się wzdłuż całego piętra. Powierzchnia domu to 222 metry kwadratowe.