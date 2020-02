Wiosenna zima w Poznaniu. W ogródkach i na balkonach kwitną kwiaty, krzewy mają pąki

Nie tylko żółte kwiaty narcyzów przyciągają wzrok. Lilaki na przykład mają pąki, a niektóre już zielone listki. Na trawnikach gdzieniegdzie wzrok przyciągają urokliwe stokrotki, a na balkonach nieprzerwanie kwitną pelargonie. W jednym z ogródków kępki goździków ogrodowych kwitną non stop od ubiegłego roku. To prawda, że większość gatunków goździka bardzo dobrze znosi niskie temperatury. Z pewnością jednak także roślinki potrzebują odrobiny wytchnienia.

Cieszyć się zatem, czy martwić z tej wiosny zimą? - Jeśli temperatura będzie taka, jak dotychczas, to nic roślinom się nie stanie. Jednak, gdyby przyszły silne przymrozki, to zostaną one uszkodzone – wyjaśnia dr Magdalena Klessa-Kiec, specjalista do spraw ogrodniczych w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu.

Dr Klessa-Kiec dodaje, że rośliny z naszej strefy klimatycznej przechodzą w okres spoczynku w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza, a w przypadku afrykańskich następuje to w temperaturze powyżej zera. - Zbyt krótki okres odpoczynku powoduje, że nie mają kiedy się zregenerować. Jak odpoczną będą dorodniejsze – dodaje Klessa-Kiec.