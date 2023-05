Wiosenne wietrzenie szaf w Poznaniu. Pierwszy w tym roku Babi Targ już w niedzielę

Babi Targ na stadionie w Poznaniu

- Babi Targ to wielka akcja wietrzenia szaf, najstarsza impreza tego typu w Polsce, organizowana regularnie od 16 lat w Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy. Z biegiem lat uczestniczki i uczestnicy nadali jej własny charakter - oprócz wymiany zaczęli również kupować i sprzedawać przyniesione ubrania

- podkreślają organizatorzy.

I dodają: - Tym samym Babi Targ stał się doskonałą okazją, by za niewielkie pieniądze upolować niepowtarzalne ubrania i wyjątkową biżuterię oraz świetną alternatywą dla wszystkich, którzy zamiłowanie do mody łączą z ekologicznym stylem życia. Na Babim Targu ubranie zyskuje drugie życie, a my dodatkowe środki w portfelu.