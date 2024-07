Wioska widmo niedaleko Krotoszyna. Dlaczego mała miejscowość Raduchów opustoszała?

To mała wioska, jednak jest w niej coś, co sprawia, że mówi o niej cała Polska

Plan zbudowania zbiornika retencyjnego spowodował, że mieszkańcy małej wsi Raduchów w powiecie ostrowskim zaczęli opuszczać swoje domostwa.

Raduchów to zwyczajna polska wieś, leżąca w gminie Sieroszewice, w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Położona jest nad rzeką Prosną ok. 25 kilometrów na wschód od Ostrowa. Graniczy z powiatem kaliskim. Jest w niej jednak coś, co sprawia, że mówi o niej cała Polska.

Wieś z XVI w.

Raduchów istniał już przed 1532 r. W 1579 r. wieś składała się z 2,5 łanów, 4 zagrodników, 1 komornika i 2 rzemieślników, a właścicielką była Jadwiga Kakawska z pobliskiej Kakawy. W 1618 r. we wsi znajdował się młyn, a dziedzicem był Andrzej Zajączek. Na przełomie XIX w. i XX w. było tam 10 domów, w których mieszkało 86 mieszkańców (78 katolików i 8 protestantów). W skład dominium wchodziło 127 mieszkańców w 9 domach w powierzchni 635 hektarów. We wsi znajdowała się cegielnia, młyn wodny, mleczarnia i chów bydła oldenburskiego. W 1793 r. ostatni z Zajączków Kajetan sprzedał majątek Kazimierzowi Biernackiemu. W 1920 r. przeszły w ręce Zdzisława Daszkiewicza. Po II wojnie światowej ziemie rozparcelowano a folwark rozebrano. Zniknął również dwór. W byłym budynku szkoły mieści się obecnie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś przed 1887 r. należała do powiatu odolanowskiego, w latach 1887-1975 - do powiatu ostrowskiego, w latach 1975-1998 - do województwa kaliskiego, a od 1999 r. znów do powiatu ostrowskiego. Przed czterema dekadami postanowiono otworzyć zbiornik retencyjny. Większość mieszkańców zaczęła stopniowo opuszczać swoje gospodarstwa

„Wioska widmo" czy „polska Atlantyda"?

Wioska patrząc na historię rozwijała się bardzo prężnie. Teraz tendencja jest wręcz odwrotna. To właśnie z tego powodu nazywana jest „wioską widmo" albo „polską Atlantydą". To właśnie za sprawą wody wieś stała się sławna. Przepiękny most łączący Prosnę jest granicą pomiędzy powiatami ostrowskim a kaliskim. W latach 30. XX w. pojawiły się pierwsze plany budowy zbiornika retencyjnego na Prośnie, jednak dopiero w latach 70. XX w. udało się to zrealizować. Raduchów znajduje się w najniższym punkcie w okolicy.

Czy woda zaleje wioskę?

Zbiornik Wielowieś Klasztorna został zaprojektowany w 1978 r.. Temat budowy zbiornika jest powodem do niepokoju mieszkańców, przez co zaczęli oni opuszczać rodzinną wieś. W 2015 r. wydano decyzję środowiskową, w 2017 r. utrzymano ją. Zbiornik ma powstać w przeciągu dekady i kosztować ok. 1 mld zł. Wszystko na to wskazuje, że wieś zniknie z mapy, ponieważ 2/3 terenów zostało już wykupionych. Temat trafił nawet do Sejmu RP w 2023 r.

Raduchów obecnie

Raduchów obecnie jest wsią w większości opustoszałą, choć nie brakuje nowszych domów. Pozostała we wsi część mieszkańców prowadzi jednak normalne życie. Według danych ze strony Urzędu Gminy w Sieroszewicach z początku 2021 r. w Raduchowie mieszka 38 mieszkańców i jest to najmniej liczna wioska w gminie. Niektóre domostwa zostały pozostawione i stają się miejscem do eksploracji i urbexu. Z jednej strony można podziwiać budynki, które nie zostały otynkowane, a ich wnętrza przypominają lata PRL-u, z drugiej strony nieremontowane, dotknięte zębem czasu, grożą zawaleniem. Jaka będzie przyszłość? Trudno powiedzieć, może to ostatnia okazja zobaczyć na żywo „polską Atlantydę"?

