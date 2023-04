Wioska widmo nocą. Jak wygląda Raduchów gdy zapada zmrok? [ZDJĘCIA]

Raduchów to zwyczajna polska wieś, leżąca w gminie Sieroszewice, w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Położona jest nad rzeką Prosną ok. 25 kilometrów na wschód od Ostrowa. Graniczy z powiatem kaliskim. Jest w niej jednak coś, co sprawia, że mówi o niej cała Polska.

Raduchów obecnie jest wsią w większości opustoszałą, choć nie brakuje nowszych domów. Pozostała we wsi część mieszkańców prowadzi jednak normalne życie. Według danych ze strony Urzędu Gminy w Sieroszewicach z początku 2021 r. w Raduchowie mieszka 38 mieszkańców i jest to najmniej liczna wioska w gminie. Niektóre domostwa zostały pozostawione i stają się miejscem do eksploracji i urbexu. Z jednej strony można podziwiać budynki, które nie zostały otynkowane, a ich wnętrza przypominają lata PRL-u, z drugiej strony nieremontowane, dotknięte zębem czasu, grożą zawaleniem. Jaka będzie przyszłość? Trudno powiedzieć, może to ostatnia okazja zobaczyć na żywo „polską Atlantydę"?