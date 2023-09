Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Ełku

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ełk

Spotkanie z premierem rozpoczął minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister Cyfryzacji - Janusz Cieszyński Mateusz Bagieński

Na Warmii i Mazurach lista PiS jest bardzo mocna - powiedział Minister Cyfryzacji, zanim na scenie pojawił się Premier Morawiecki.

Podczas spotkania Premier rozmawiał z mieszkańcami o rozwoju Ełku i o tym, jak Polska zmienia się na lepsze dzięki inwestycjom realizowanym przez rząd PiS.

Premier Mateusz Morawiecki w Ełku Mateusz Bagieński

W trakcie swojego przemówienia w Ełku, Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że mamy dokładnie jeden miesiąc do nadchodzących wyborów. Dodatkowo zaznaczył, że przed Polakami stoi niezwykle istotna decyzja do podjęcia.

- Albo Polska, która rozwija się równo, równomiernie, szybko, dostatnio, albo Polska dla wybranych - powiedział Morawiecki. - Chcę was poprosić o to, żebyście maksymalnie się zmobilizowali. Żebyście byli aktywni w odpieraniu kłamstw i propagandy. To jedyna broń drugiej strony - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki w Ełku Mateusz Bagieński

- Dobrze słyszę. To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią! - powiedział szef rządu, zachęcając przy tym do głosowania w referendum m.in. w kwestii zapory.