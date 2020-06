Wizyta u dentysty droższa o nawet 350 zł! Czy dopłata "covidowa" jest zgodna z prawem? Wyjaśniamy

Lekarze wprost informują o dopłatach (tzw. covidowych) do normalnych cen za wizytę.

"Zmniejszyłem ilość przyjęć pacjentów, by zapewnić czas na dezynfekcje gabinetu oraz przebranie się. Zakupione przeze mnie przepływowe lampy UV, dekontaminatory plazmowe oraz urządzenie do dezynfekcji UV są nieszkodliwe dla człowieka i będą włączone cały czas. Związane jest to, niestety, z koniecznością doliczenia do usługi opłaty do wizyty w wysokości 100 zł. Gdy tylko sytuacja w kraju nie będzie wymagała dodatkowych zabezpieczeń (maski ffp3, gogle, przyłbice, kombinezony, fartuchy, czepki, ochraniacze na buty i środki dezynfekcyjne liczone w litrach), ceny za moje usługi wrócą do normy" - czytamy na stronie internetowej gabinetu stomatologicznego lek. Ziemowita Sartysa z Wrocławia.

Maseczka antywirusowa fpp3 kosztuje kilkadziesiąt złotych. Do tego trzeba doliczyć cenę medycznego kombinezonu ochronnego, rękawic, ochraniaczy na buty, środków do dezynfekcji.