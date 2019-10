Wizyta z dzieckiem u okulisty: dlaczego nie warto zwlekać?

Chociaż rodzice małych dzieci bardzo często odwiedzają lekarza, to o wzrok swojego dziecka właściwie go nie pytają. Badanie wzroku jest co prawda ważnym elementem bilansów, które są obowiązkowe, gdy maluch kończy 2, 4, 6 i 10 lat, ale jest podstawowe i często nie jest wykonywane prawidłowo. Pediatra nie ma przecież tak dużej wiedzy, jak okulista, dla którego badanie wzroku u dzieci i dorosłych jest codziennością. O wizytach z dzieckiem u okulisty powinien pamiętać sam rodzic i zgłaszać się na nie jeszcze zanim u malucha pojawią się niepokojące objawy.

Kiedy pierwsza wizyta u okulisty?

Do okulisty z dzieckiem można zgłosić się w każdej chwili, a jeśli okulista przyjmuje prywatnie, to często nie trzeba czekać na termin dłużej niż kilka dni.

Pierwsza wizyta u okulisty dziecięcego powinna odbyć się już wtedy, kiedy dziecko ma 2,5-3 lata. To wtedy maluch zaczyna współpracować i jest w stanie wykonać proste polecenia. Dzięki temu lekarz może sprawdzić ostrość wzroku.

Następne badania, jeśli pierwsze nie wykazały żadnych dolegliwości, należy przeprowadzić, gdy maluch ma 5-6 lat, czyli jeszcze zanim pójdzie do szkoły.

Później wizyta taka powinna odbywać się co trzy lata. Ważne jest, by nie zwlekać z wizytą do momentu, aż dziecko zacznie skarżyć się na jakieś dolegliwości, ponieważ przeciętny maluch nawet przez lata może o nich nie wspomnieć. Dziecko jest w stanie nieświadomie ukrywać wadę wzroku przez wiele lat, tymczasem utrudnia mu ona życie i jest przyczyną wielu kłopotów, także społecznych i szkolnych.

Wada wzroku u niemowlaka - niepokojące sygnały

Niemowlę jest zupełnie zależne od rodziców i nie jest w stanie w żaden sposób zasygnalizować swoich kłopotów z widzeniem. To rodzice muszą obserwować malca i koniecznie powinni udać się do okulisty, jeśli ich dziecko:

● Ma zeza, który utrzymuje się po ukończeniu przez nie 8 tygodnia życia. Wcześniej maluch nie skupia wzroku na twarzach rodziców, ale kiedy już patrzy na mamę czy tatę, łatwiej jest im zauważyć, czy z oczami nie dzieje się coś niepokojącego.

● Gwałtownie mruga, wykonuje szybkie ruchy gałkami ocznymi z prawej na lewą, a także, kiedy jego oczy wydają się drżeć. Może być to objaw między innymi oczopląsu.

● Ma wyraźny odblask w źrenicy, kiedy wykona mu się zdjęcie aparatem z lampą błyskową. Oko w takim przypadku jest jasne, a nie czerwone. Może być to objaw nowotworu albo zaćmy wrodzonej.

● Ma zaropiałe oczko, często łzawi. Najczęściej pomóc może pediatra, który zaleci stosowanie odpowiedniego przemywania oka, czy stosowanie kropli. Jeśli jednak leczenie nie przynosi rezultatów, trzeba zgłosić się do okulisty.

● Nie reaguje na światło.

● Jest wcześniakiem.

Warto też kontrolować niemowlaka, jeśli mama w czasie ciąży przechodziła toksoplazmozę lub różyczkę. Do okulisty w niemowlakiem należy iść także wtedy, kiedy rodzice mają dużą wadę wzroku i istnieje możliwość, że maluch także nie widzi wyraźnie.

Starsze dziecko u okulisty

Obserwacja dziecka przez rodziców i wizyta u okulisty z przedszkolakiem oraz uczniem także jest ważna, bo nawet starsze dzieci nie zawsze sygnalizują kłopoty ze wzrokiem. Idź z nim do specjalisty, jeśli:

● Dziecko często mruży oczy, zwłaszcza podczas oglądania telewizji, rysowania, czytania.

● Dziecko nie rozróżnia przedmiotów w ograniczonym oświetleniu.

● Przekręca głowę na bok, jeśli próbuje czegoś dojrzeć.

● Dziecko często skarży się na bóle głowy, pociera oczy, bywa często zmęczone.

● Mruży oczy, ma trudność z rozróżnianiem barw, figur, kształtów.

● Najbliższa rodzina ma wady wzroku.

Jak wygląda wizyta dziecka u okulisty?

Tak jak pediatra zajmuje się leczeniem dzieci, chirurg przeprowadza operacje, ginekolog dba o zdrowie kobiet, tak i okulista jest specjalistą w swojej dziedzinie. Zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób układu wzrokowego.

Okulista ma za zadanie zbadać oczy, zdiagnozować wadę, dobrać odpowiednie leki, oraz narzędzia, takie jak okulary i soczewki kontaktowe. Okulista też przeprowadza zabiegi chirurgiczne w chorobach oczu i zapewnia pierwszą pomoc w przypadku urazów oka, na przykład podczas usuwania ciał obcych.

Badanie w gabinecie pediatry, któremu poddawane są dzieci podczas wizyt profilaktycznych, jest niezwykle proste, bo polega na rozróżnieniu obrazków na oddalonej od malucha tablicy. Jeśli pediatra zauważy, że dziecko nie widzi prawidłowo, wypisuje skierowanie do okulisty. Badanie z tablicą jest jednak bardzo podstawowe i nie pozwala na wykrycie bardziej skomplikowanych wad. Wiele dzieci bez problemu odczytuje symbole na tablicy, a posiada nadwzroczność albo astygmatyzm. Tylko badanie u okulisty da pewność, że maluch rozwija się prawidłowo (lub nie).

Badanie okulistyczne przedniego odcinka oka wiąże się z oceną stanu rogówki, tęczówki, soczewki i ciała rzęskowego za pomocą biomikroskopu. Badanie tylnej często oka polega na zakropleniu oczy specjalną substancją, która sprawia, że źrenice się powiększają, a wzrok tymczasowo pogarsza, jednak daje to możliwość dokładnego zdiagnozowania wady wzroku, zbadania tylnego odcinka gałki ocznej, umożliwia diagnostykę ustawienia i ruchów gałek ocznych. Wizyta u okulisty nie jest może komfortowa, ale na pewno jest bezbolesna i pozwoli na prawidłowe zdiagnozowanie problemów u dziecka.

Okulista dziecięcy w Poznaniu - którego wybrać?

Okulista dziecięcy ma tę samą, szeroką wiedzę, jak każdy lekarz specjalista w tej właśnie dziedzinie, jednak przede wszystkim zajmuje się małymi pacjentami. Posiada specjalistyczny sprzęt dostosowany do diagnostyki wzroku u dzieci, także niemowląt, ale też predyspozycje psychiczne, które pozwalają mu na zapewnienie komfortowej dla dzieci atmosfery w gabinecie. Maluchowi czasami trudno jest zrozumieć, dlaczego musi być poddany badaniu i stawia opór podczas zakraplania oczu lub badania komputerowego.

Okulista dziecięcy ma więc nie tylko szeroką wiedzę, doświadczenie, ale też odpowiednie podejście i olbrzymią cierpliwość, czym zjednuje sobie sympatię małych pacjentów i ich rodziców. Jeśli szukasz okulisty dziecięcego w Poznaniu z myślą o wizycie profilaktycznej lub z powodu niepokojących objawów występujących u dziecka, zapraszamy do prywatnego gabinetu. Okulista dla dzieci w Poznaniu przyjmuje dzieci w każdym wieku i profesjonalnie oraz w miłej atmosferze bada kompleksowo wzrok nawet najmłodszych pacjentów.