Wkrótce egzaminy ósmoklasisty. Dyrektorka szkoły w Wielkopolsce: "Dostajemy mnóstwo opinii o dysleksji" Natalia Krawczyk

Dyrektorzy szkół zauważają, że młodzież ma problem z używaniem polskich znaków. Może mieć to związek z internetową komunikacją. Waldemar Wylegalski

Egzaminy ósmoklasisty to najważniejsze testy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Nie można ich nie zdać, ale trzeba do nich przystąpić. W tym roku odbędą się w maju i czerwcu. - Język angielski co roku wypada świetnie - mówi lżbieta Zapłata, dyrektorka jednej z wielkopolskich placówek. Młodzież ma jednak problem z językiem polskim. - Zapominają o używaniu polskich znaków.