Wkrótce rusza rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu. Rodzice muszą zbierać punkty. Jakie są wymagania placówek?

W bieżącym roku szkolnym w Poznaniu jest 13 tysięcy 925 miejsc dla przedszkolaków w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań oraz prawie 2000 w publicznych przedszkolach zarządzanych przez inne organy. Na chwilę obecną jest jednak ponad 400 miejsc, które są wolne. Nie wszystkie zostały zajęte w ubiegłorocznej rekrutacji. Można więc zakładać, że podobna liczba będzie dostępna w tegorocznej.

Od 2019 roku zauważa się spadek liczby dzieci przedszkolnych o około 300-450 w kolejnych rocznikach. W 2022 roku było o 518 dzieci mniej w porównaniu z rokiem 2021.

Rekrutacja w przedszkolach w tym roku rozpocznie się pod koniec marca. Złożyć wniosek o przyjęcie do placówki będzie można od 20 marca do 5 kwietnia, a jeśli chodzi o dzieci już uczęszczające do przedszkoli, to deklarację o kontynuacji nauki rodzic będzie mógł złożyć od 13 do 19 marca 2024 roku. O ostatecznych wynikach rodziny dowiedzą się 30 kwietnia, po sprawdzeniu wszystkich dokumentów przez komisje rekrutacyjne.