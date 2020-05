Właśnie ruszył drugi nabór do miejskiego programu „AZBEST”. W jego ramach można otrzymać dotację na likwidację azbestu na terenie Poznania

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. Dzięki miejskiemu programowi "AZBEST" na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

złożenie wniosku i podpisanie umowy o udzielenie dotacji,

demontaż wyrobów zawierających azbest,

zapakowanie i przygotowanie ich do transportu oraz sam transport,

unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych,

złożenie rozliczenia dotacji.

Środki zostaną przekazane wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, złożeniu rozliczenia dotacji i weryfikacji.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu, wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poprzez skrzynki podawcze lub listownie.

Skrzynki podawcze, do których można wrzucać wnioski o dofinansowanie z programu "AZBEST", znajdują się przy wejściach do budynków urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17 i ul. Gronowej 22a. Kolejna opcja to wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.