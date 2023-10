Wniosek o upadłość nie zatrzyma budowy nowego osiedla w Poznaniu. Deweloper uspokaja kupujących

Budowa osiedla niezagrożona

W czerwcu deweloper UWI Inwestycje poinformował, że przejmuje bezpośredni nadzór nad budową, co oznacza, że bezpośrednio podpisał on umowy z podwykonawcami.

Obecnie zakładane terminy oddania trzeciego etapu osiedla to drugi i trzeci kwartał przyszłego roku. Przedstawicielka dewelopera podkreśla, że terminy te są niezagrożone, a osoby, które czekają na swoje mieszkanie, są informowane na bieżąco o postępach prac. Każdy z klientów co około półtora miesiąca otrzymuje newsletter z aktualnymi zdjęciami i wypisanymi postępami prac.

Były generalny wykonawca złożył wniosek o upadłość

Wniosek o upadłość nie zatrzyma budowy

Deweloper potwierdza wyznaczenie nadzorcy sądowego. Wystosował w tej sprawie pismo z informacją do nabywców mieszkań, skierowane przez reprezentującą go kancelarię. Podkreśla w nim, że sam fakt istnienia długu UWI wobec Antczaka oraz jego wysokość są przedmiotem sporu, który powstał na długo przez złożeniem wniosku, co: “stanowi bezwzględną przesłankę do oddalenia wniosku”. Postępowanie to, według kancelarii, zostało wywołane w złej wierze i ma na celu wywarcia presji na deweloperze.