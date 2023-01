„Woda - źródło życia - teraźniejszość i przyszłość”. W piątek Noc Biologów na UAM w Poznaniu

Tytuł przewodni tegorocznej edycji Nocy Biologów nawiązuje do hasła Europejskiej Agencji Środowiska i brzmi: „Woda - źródło życia - teraźniejszość i przyszłość”.

– Uczestnicy poznają niesamowite zwierzęta wodne, które trudno zauważyć gołym okiem oraz dennych mieszkańców zbiorników. Dowiedzą się, gdzie żyją i co porabiają ważki, co pływa w jeziorze oraz jak wyglądają perspektywy poszukiwania wody na innych planetach. Kilkudziesięciu naukowców i studentów z Wydziału Biologii postarają się także pokazać, jaką aparaturą naukową i jakimi metodami badawczymi posługują się biologowie, by znaleźć rozwiązania wciąż nowych problemów naukowych