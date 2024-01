Wojewódzki Finał XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów w Pleszewie. Najzdolniejsi młodzi matematycy zjechali do Pleszewa

- Oby ta olimpiada była szczęśliwa na miarę waszych umiejętności. Oby udało się przelać na papier wszystko to, co tak namiętnie i skrupulatnie ćwiczyliście przez ostatnie dni, tygodnie, miesiące i lata. Oby dzisiaj właśnie był ten dzień, kiedy wszystko do głowy wam przyjdzie i przelejecie to papier - podkreślała Lilla Deleszkiewicz, dyrektor I LO w Pleszewie oraz członek Komitetu Okręgowego OMJ w Pleszewie