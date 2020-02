Wojsko sprzedaje sprzęt. Można kupić m. in. traktor, samochód, jacht [ZDJĘCIA]

Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 31.01.2020 roku do dnia 13.02.2020 roku, w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu od godz. 8.00 do godz. 11.30, pok. nr 120 lub ze strony internetowej amw.com.pl.

Szczegóły przetargu znajdziesz na stronie www.amw.com.pl.

Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.