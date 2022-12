Wojsko sprzedaje sprzęt na Mikołajki! Zobacz, co sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Oto najciekawsze oferty z przetargu AMW

Co robi wojsko z rzeczami, których nie potrzebuje? Wystawia je na przetargi.

Każdego miesiąca jest ich coraz więcej. To fantastyczna okazja nie tylko dla miłośników militariów, a również dla osób, które szukają okazji na tani sprzęt do domu. Wśród sprzedawanych przez Agencję Mienia Wojskowego rzeczy każdy znajdzie coś dla siebie. Co kupimy od armii w grudniu 2022 roku?

Przetarg AMW 6 grudnia 20222 - oferta