Wojskowy myśliwiec F-16 kontra McLaren. Kto wygrał spektakularny wyścig w Poznaniu?

Pilot samolotu wojskowego, lider F-16 Tiger Demo Team, kryjący się pod pseudonimem „Slab”, tak opisywał wyzwanie przed nim stojące:

- W naszym wyścigu dystans przejazdu samochodu został ograniczony i skrojony optymalnie, by zachować wszelkie względy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o samolot to już w trakcie samego nawrotu ten dystans się dubluje. Będzie to więc bardzo wyrównana walka. Jednak nieważne kto wygra ten pojedynek. Liczy się szczytny cel, którym jest pomoc najbardziej potrzebującym.