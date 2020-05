Wolontariusze z Caritasu pomagają poznańskim seniorom w ramach specjalnej akcji

Ich zadaniem jest zrobić zakupy lub wykupić leki i dostarczyć je pod wskazany adres. Zgodnie z zaleceniami koszt zakupów nie powinien przekroczyć 200 złotych i najlepiej, by nie było do kupienia więcej niż siedem produktów. Zdarza się jednak, że osoby starsze nie mają pieniędzy na zakupy, a wtedy także je dostają, ale już z puli Caritas Polska w ramach „Pomocy dla Seniora”.

Chociaż wolontariuszy jest już 200, ksiądz Łukasik zachęca kolejne osoby, by dołączyły do akcji. Chętni mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 605 333 825 .

– Cieszy to, że poznaniacy, a nawet Wielkopolanie tak licznie stawili się, by pełnić rolę wolontariuszy – dodaje ks. Łukasik. – Wielu z nich traktuje to jak misję, to bardzo budujące.

ZOBACZ TEŻ: