Wolsztyn rozbrzmiewa muzyką country. To już dwunasta edycja festiwalu Natalia Krawczyk

Festiwal Czyste Country co roku przyciąga do Wolsztyna tłumy ludzi z różnych zakątków Polski. Od 12 do 14 sierpnia Park Miejski po raz dwunasty rozbrzmiewa ulubionymi dźwiękami fanów tejże muzyki w wykonaniu festiwalowych artystów z całego świata.