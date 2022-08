Wolsztyńska ekipa balonowa - podniebna pasja i niezwykła przygoda grupy przyjaciół

Lot balonem: Co trzeba wiedzieć? Jak przygotować się do lotu?

Wolność i spokój z nutą adrenaliny – tak najczęściej pasażerowie opisują doznania podczas lotu. Lot balonem to nie tylko pasja, ale też sport. Wolsztyńska ekipa ma na swoim koncie wiele sukcesów, a już we wrześniu weźmie udział w mistrzostwach świata na Słowenii. Nieoceniona jest tutaj rola pilota, który odpowiada za bezpieczeństwo i komfort pasażerów podczas lotu. Samo przygotowanie do podróży zajmuje sporo czasu. Jak mówi nam pilot Piotr Grajek, który zorganizował niedzielny lot w Wolsztynie, najważniejsze są warunki pogodowe – wiatr musi być słaby, a opadów nie powinno być wcale.

- Miejsce startu ustalamy indywidualnie, głównie są to nieużytki rolne – łąki i ścierniska – tłumaczy.

Co ciekawe, nie ma ograniczonej liczby balonów, które mogą wziąć jednocześnie udział w locie. Na zawodach w Polsce bierze udział zwykle 20-30 balonów, a na mistrzostwach Europy i świata nawet 80-90. Chociaż na pokładzie zmieści się tylko kilka osób, ekipa, która pomaga przed i po starcie jest rozbudowana. Przed lotem należy sprawdzić pogodę czy aktywne strefy lotnicze. Poza tym, najbezpieczniej jest startować przy sile wiatru do 5m/s (18km/h).