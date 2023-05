Woolworth w Galerii Pestka. Znana niemiecka sieć otwiera sklep w Poznaniu. Na klientów czekają liczne atrakcje

Poznań jest drugim miastem w Polsce (po Krakowie), gdzie otwiera się sklep znanej niemieckiej sieci Woolworth. Można w nim zakupić różnorodny asortyment, m. in. odzież, tekstylia, produkty drogeryjne, zabawki dla dzieci, akcesoria dekoracyjne do domu czy nawet sprzęt AGD i elektronikę użytkową oraz przekąski i napoje. Poznaniacy mogą udać się do sklepu już od 12 maja - wtedy to odbędzie się wielkie otwarcie.