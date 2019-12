Poznański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020 nie będzie rozbrzmiewał w Centrum Kultury Zamek. Organizatorzy 28. edycji wydarzenia zdecydowali, że odbędzie się ono na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- MTP to jedna z wielu tętnic naszego miasta. Natomiast wyróżnia je świetna infrastruktura i zaplecze techniczne. To pozwoliło nam zorganizować szeroką ofertę warsztatów, badań, pokazów i animacji pod dachem, a przecież wiemy, że styczeń rzadko rozpieszcza nas pogodowo

- Choć hala nie jest z gumy, zmieści się w niej jeszcze strefa teatralna. Tu amatorzy animacji, muzyki i spektakli odpoczną na leżakach i obejrzą przedpremierowo fragment spektaklu „Księga Dżungli” w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Koncerty WOŚP 2020 w Poznaniu

- Poprosimy naszych gości, o zapalenie latarek w telefonach i nałożenie na nich, wcześniej rozdawanych, papierowych torebek z sercem WOŚP

Jak co roku na ulice miast wyjdą wolontariusze z puszkami, by ponownie kwestować na szczytny cel. Hasło 28. finału WOŚP to: „Wiatr w żagle”.Środki zbierane będą dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.28. finał WOŚP w Poznaniu organizowany jest przez sztab „Ławica”, Estradę Poznańską i Grupę MTP. Tę edycję wydarzenia [organizatorzy postanowili przenieść na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.- tłumaczy Tamara Briańska, ze sztabu „Ławica”.W programie poznańskiego finału WOŚP znalazło się wiele atrakcji. Hala nr 1 MTP zostanie podzielona na cztery strefy:- Pomieści strefę sportową z m in. boiskiem do hokeja, ścianką wspinaczkową czy torem dla rolkarzy. Znajdzie się tu także strefa zdrowia, by połączyć przyjemne z pożytecznym i wykonać podstawowe badania wzroku, na obecność wirusa HCV czy postawy. Natomiast w strefie warsztatowej samodzielnie wydrukujecie serducho WOŚP na maszynie do sitodruku czy nauczycie się szyć - wyjaśnia T. Briańska.I dodaje:Hala nr 2 będzie okazją do spotkania strażaków, ratowników i nurków, którzy zademonstrują sprzęt, nauczą podstaw reanimacji i opowiedzą o swojej pracy. Nie zabraknie też maratonu rowerowego. Z kolei sztab nr 3053 przy Fundacji Małych i Dużych przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzi akcję poboru krwi.Sztab Politechniki Poznańskiej w hali Poznań Congerss Center od godz. 13, przez cały czas trwania finału będzie prowadził licytacje przedmiotów.Żaden finał WOŚP nie mógłby odbyć się bez koncertów. Te na scenie głównej rozpoczną się już o godz. 13. - Wystąpią niezawodni artyści, jak zespół Camping Hill, Ten Numer To Kłopoty, Fabulous Anima i Mika. Natomiast po rocznej przerwie znów zagra z nami Golden Life. Pierwszy raz ze sztabem „Ławica” zagra też Kwartet Proforma, Wolf Spider i Chłopcy z Placu Broni. Jako wisienkę na torcie przedstawiamy]Modestę Pastiche - tłumaczy T. Briańska.Scena główna będzie również miejscem, gdzie odbędzie się licytacja złotego serduszka WOŚP. Około godziny 19.45 zostanie rozstrzygnięty konkurs „Puszka Prezydencka”, a następnie odpalone zostanie Światełko do Nieba, pt „Tytka z Glancem”.- mówi T. Briańska.Wokół targów stanie również strefa foodtracków, do której przygrywać będą poznańscy DJ-e. O godzinie 20, wraz z Światełkiem do Nieba zapłonie tam wielkie ognisko.

