WOŚP 2023: Potężna kwota zebrana podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Zobacz, ile zebrały sztaby z Poznania!

Tyle zebrano na WOŚP. Będzie rekord?

Jak poinformował sztab WOŚP, do końca niedzielnego wieczoru zebrano 154 mln 606 tys. 764 zł. W niedzielnej zbiórce datków do puszek uczestniczyło około 120 tys. wolontariuszy, skupionych wokół 1 633 sztabów. Nie jest to jednak koniec zbiórki. Do 30 stycznia, do godziny 23:59 trwają wirtualne zbiórki. Aukcje zostaną zakończone nawet do 12 lutego.

