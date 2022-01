Wpływ COVID-19 na serca dzieci. Najnowsze wyniki badań

Autorzy zwracają jednak uwagę na ważne ograniczenia: badanie miało charakter retrospektywny do celów klinicznych i nie było standaryzowane pod kątem badań. Ponadto brakowało danych z obserwacji w przypadku niektórych pacjentów, którzy zrezygnowali z udziału w badaniu. Banerjee wyjaśnił, że ponieważ zarówno COVID-19, jak i MIS-C były nowo odkrytymi chorobami, czas wykonania kontrolnych echokardiogramów był nieco arbitralny i wynikał z preferencji różnych klinicystów, a nie ze standardowego protokołu badawczego.

– Badanie to dostarcza dodatkowych dowodów na to, że zajęcie mięśnia sercowego jest przemijające i może nie prowadzić do długotrwałych nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lub skurczowej lewej komory – powiedział ekspert American Heart Association, dr Kevin G. Friedman, profesor nadzwyczajny pediatrii w Harvard Medical School. Dodał też: – Chociaż zajęcie serca w ostrym stadium choroby jest powszechne, uspokaja to, że wszyscy pacjenci wracają do normalnej funkcji serca w ciągu około tygodnia. Te dane mówią nam, że na szczęście trwałe uszkodzenie serca jest bardzo rzadkie w MIS-C. Nawet u pacjentów z istotnymi nieprawidłowościami kardiologicznymi w ostrej fazie choroby zmiany te ustąpiły po 3-4 miesiącach.