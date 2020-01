Masz zdjęcie do tego tematu?

Regulamin zezwala za przewożenie pojazdami MPK zwierząt domowych. Właściciele psów powinni jednak zwracać uwagę, gdzie siada ich pupil, aby nic mu się nie stało. Jeden z kierowców był świadkiem, jak w czasie jazdy sierść psa została wyrwana razem ze skórą przez stalowe panele znajdujące się na środku autobusów przegubowych.

Regulamin Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego zezwala pasażerom na przewożenie ze sobą zwierząt domowych. Co ważne, nie trzeba kasować dodatkowego biletu za psa czy kota. Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim należy zwierzęta przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, a także - niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.- Zwierzę nie powinno np. utrudniać innym pasażerom przejścia, nie można także dopuścić do sytuacji, w której mogłoby np. zabrudzić odzież podróżnego. Przykłady można mnożyć. Przewożąc zwierzę zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem i dbałością o komfort jego oraz współpasażerów - zwraca uwagę ZTM."Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od pasażerów" - mówi jeden z punktów regulaminu.Szczególne wymagania dotyczą psów, które mogą być przewożone autobusami i tramwajami tylko pod warunkiem, że są trzymane na smyczy i mają nałożony kaganiec. Nie powinny też oczywiście zajmować miejsc siedzących.Najczęściej właściciele psów wraz ze swoim pupilem zajmują miejsce na środku pojazdu, gdzie z powodu braku siedzisk, jest najwięcej miejsca. Nie należy jednak tego robić w autobusach przegubowych. Dlaczego? Kierowca MPK Poznań, który prowadzi fanpage "Poznańska Limuzyna" przytacza dość przerażającą historię, która to wyjaśnia.- Tylko raz byłem świadkiem wypadku z udziałem psa, który siedział na "obręczy" przeguba. Przy skręcie sierść zwierzaka została wciągnięta między stalowe panele, dosłownie żywcem wyrwana ze skóry. Mnóstwo krzyku i krwi. Średnio przyjemny widok. Zwróćcie uwagę na ten szczegół, gdy będziecie podróżować ze zwierzęciem! - ostrzega kierowca.

