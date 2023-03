Wspaniałe pałace i dwory trafiły na sprzedaż w Wielkopolsce. To prawdziwe perełki architektury. Ile kosztują?

Perełki architektury czekają na nowych właścicieli. Są na sprzedaż w Wielkopolsce

Wielkopolska to region bogaty w dwory i pałace. Zespoły pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe są jedną z charakterystycznych cech województwa. Część wspaniale zachowana i odrestaurowana zachwyca wyglądem, inne wymagają remontu i czekają, aż ktoś przywróci im dawny blask. Niektóre z nich owiane są legendami i skrywają swoje tajemnice. Co jakiś czas kolejne tego typu obiekty wystawiane są na sprzedaż.

Te dwory i pałace w Wielkopolsce są na sprzedaż. Zobacz jak wyglądają i ile kosztują:

Nawiedzony pałac, nagradzany dwór. Do kupienia są unikatowe obiekty

Uwagę przyciąga także tajemniczy pałac w Pakosławiu. To miejsce owiane legendą, według której ma się w nim pojawiać Czarna Dama. Mieszkańcy pobliskiej wsi do dziś uważają, że po swoich dawnych włościach krąży hrabina Emilia Sczaniecka i pilnuje dobytku. To właśnie dla niej wybudowano ten niezwykły, otoczony parkiem krajobrazowym obiekt.