Wspierajmy lokalny biznes! Z tych małych poznańskich sklepów zamówisz zakupy z dostawą do domu

Epidemia koronawirusa trzyma nas w domach. Wielu z nas ma problem ze zrobieniem zakupów. Twórcy aplikacji zado.pl znaleźli rozwiązanie. Stworzyli mapę, na której za darmo można znaleźć i dodawać lokalne sklepy, które oferują dostawę zakupów do domu. Na mapie pojawiły się sklepy z Poznania. Przejdź do galerii i poznań poznańskie sklepy z dostawą ---> Właściciele sklepów sami mogą dodawać swoje dane do mapy.

pixabay