WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w wielkopolskim

Prowadzimy profesjonalne kursy nauki jazdy. Lubimy to co robimy, dlatego mamy świetne opinie i wysokie statystyki. Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia nauki bez wychodzenia z domu :)

Prywatne Ognisko Muzyczne - nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka śpiewu oraz zajęcia umuzykalniające.

Dopiewiec

Galeria Bajek

Cześć. Mam na imię Beata i jestem mamą Adasia i Henryka. Prowadzę wydawnictwo Galeria Bajek, w którym wydaję unikalne i inspirujące bajki personalizowane dla dzieci. Zależy mi na tym, aby rozbudzić w dzieciach pasję do czytania. Poza książkami, co jakiś czas przygotowuję fajne rzeczy, takie jak: gry, plakaty i planery. Ostatnio podjęłam decyzję o wydaniu bajki w formie ebooka. Dzięki temu dziecko może stać się bohaterem opowieści w ciągu 24 h. Zapraszam Was do mojego bajkowego świata :)

Wspieramy lokalny biznes - dołącz do nas

Masz swoją firmę i działasz lokalnie? Poznaj naszą akcję #WspieramyLokalnyBiznes i daj się poznać swoim klientom.

Kontakt w sprawie bazy firm:

Paulina Kajewska