Wspinaczka pszczelarza po drzewie, konkurs na przebranie pszczoły czy kiermasz ludowy. Miodowe lato w swarzędzkim muzeum pszczelarstwa Paweł Antuchowski

Impreza została skierowana do każdego, kto chciałby poznać tajniki życia pszczół i dowiedzieć się, jak powstaje miód i inne produkty pszczele w pasiece. Była to także niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w pracy pszczelarza, a także poszerzeniu swojej wiedzy na temat pomocy pszczołom. "Głos Wielkopolski" objął festyn patronatem medialnym.