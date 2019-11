"Wszyscy jesteśmy równi, choć różni". Trwa Poznański Tydzień Tolerancji. Zobacz PROGRAM

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Od tego czasu 16 listopada jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na całym świecie - również w Poznaniu.

- Wszyscy jesteśmy równi, choć różni. W tym tkwi nasza siła i największa wartość - mówi Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej.

- Poznański Tydzień Tolerancji to okazja, by powiedzieć stanowcze "nie" wykluczeniom i dyskryminacji. To okazja do zamanifestowania szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, którego na co dzień spotykamy na ulicach naszego miasta