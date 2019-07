Wszystkie nowe tramwaje w Poznaniu będą miały te same kolory? Prezydent Jacek Jaśkowiak jest "za"

Głos w sprawie kolorystyki poznańskiego taboru zabrał prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

- Głębsza, butelkowa zieleń idealnie pasuje do nowej Gammy. Dodaje jej elegancji, a jednocześnie nawiązuje do tradycyjnych barw poznańskich tramwajów. Zważywszy na reakcje poznaniaków, będę przekonywał władze MPK do tego, by dla pozostałych 19 egzemplarzy zastosowano taką właśnie kolorystykę - zapowiada J. Jaśkowiak.