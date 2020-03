Wszystkie szkoły, przedszkola i uczelnie w Polsce zamknięte! Powód: koronawirus

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjęto decyzję, by zawiesić zajęcia w całej Polsce. Szkoły i uczelnie wyższe mają być zamknięte od poniedziałku przez dwa tygodnie.

W sytuacji, gdy zamknięte są placówki dydaktyczne, nowa specustawa ws. koronawirusa daje możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu konieczności sprawowania opieki. Zasiłek należy się jedynie rodzicom dzieci do lat 8.

We wtorek wydano rekomendację, by od środy publiczne szkoły, przedszkola i żłobki w Poznaniu były zamknięte przez dwa tygodnie. Dyrektorzy wszystkich 250 placówek zastosowali się do tego zalecenia.